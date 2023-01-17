Спорт 17 января 2023, 08:00 Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Житников ФГР: умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года Житников Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года вместе с московским ЦСКА Юрий Житников умер на 62-м году жизни. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Федерации гандбола России.

«Не стало мастера спорта международного класса, линейного Юрия Житникова. Федерация гандбола России выражает соболезнования его близким и родным», — сказано в сообщении.

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Житников являлся воспитанником краснодарской школы гандбола, по ходу клубной карьеры он выступал за венгерский «Веспрем», ЦСКА и краснодарские СКИФ и «Урожай».

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Вместе с «Веспремом» он победил в Кубке кубков, вместе с «армейцами» завоевал золото национального чемпионата, выиграл Кубок кубков и Кубок европейских чемпионов.

Житников является дядей защищающего цвета казанского «Зенита» Владимира Житникова и обладателя Кубка и Суперкубка страны, шестикратного чемпиона России Дмитрия Житникова, который сейчас выступает в польской «Висле».