Умер нападающий «золотого состава» сборной Англии Джимми Гривз

Нападающий английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Джимми Гривз умер в возрасте 81 года. В составе национальной сборной он завоевал звание чемпиона мира 1966 года и стал бронзовым призером чемпионата Европы. Об уходе футболиста сообщила пресс-служба английского клуба на своей странице в Twitter.

«С грустью сообщаем об уходе величайшего Джимми Гривза. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям в это печальное время. Покойся с миром, Джимми», — говорится в сообщении.

В клубе уточнили, что спортсмен умер дома утром в воскресенье, 19 сентября. В заявлении «Тоттенхэма» Гривза назвали лучшим футболистом, «которого когда-либо видела это страна».

Джимми Гривз входил в «золотой состав» сборной Англии, которая завоевала чемпионский титул на мировых соревнованиях в 1966 году. Тогда он выступил в трех матчах группового этапа на позиции нападающего.

Всего за национальную команду он провел 57 матчей, на которых забил 44 года. За «Тоттенхэм» выступал с 1961 по 1970 год, где забил 266 мячей на 379 играх, чем вписал себя в историю клуба.

Также он выступал за команды «Челси» и «Вест Хэм». На счету Джимми Гривза 357 забитых мячей в высшем дивизионе чемпионата Англии. Повторить этот рекорд пока не смог никто.