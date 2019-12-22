Семья спортсмена сообщила, что Мартин Питерс умер под утро.

«Любимый муж, папа и дедушка, а также добрый, нежный и частный человек, мы опустошены его утратой, но очень гордимся всем, чего он достиг, и утешены многими счастливыми воспоминаниями, которые мы разделили», — обратились родственники футболиста к представителям СМИ, попросив уважать частную жизнь и дать возможность пережить трудные времена.

О смерти Питерса на своей странице в Twitter написал футболист Джефф Херст.

«Сегодня очень печальный день для футбола, и лично для меня Мартин Питерс был одним из величайших людей всех времен, моим близким другом и коллегой более 50 лет. Еще один товарищ по финалу Кубка мира и мой напарник в „Вест Хэме“ в течение многих лет вместе со старым другом Бобби Муром», — сказано в сообщении.

Мартин Питерс родился 8 ноября 1943 в Лондоне. Играть в футбол на профессиональном уровне начал в 1959 году. Его первым клубом стал «Вест Хэм Юнайтед». Потенциал молодого спортсмена удалось разглядеть тренеру английской сборной Альфу Рамсею. В мае 1966 года он поставил новичка в основной состав, когда команда на стадионе «Уэмбли» вышла против национальной сборной Югославии. Ставки оправдались: Англия победила со счетом 2:0.

Позднее Питерса включили в состав сборной страны, которая должна была отправляться на Кубок мира. Его партнерами по команде были легендарные Джеффри Херст и Бобби Мур. Эти футболисты обеспечили первую для сборной Англии победу на Кубке мира. Март Питерс завершил футбольную карьеру зимой 1981 года.