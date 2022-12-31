Спорт 31 декабря 2022, 14:46 Умер личный тренер детей Кадырова боец ММА Абдул-Керим Эдилов Российский боец ММА Абдул-Керим Эдилов скончался в возрасте 31 года Скриншот с видео / YouTube

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Абдул-Керим Эдилов скончался в возрасте 31 год. Об этом сообщил BJPenn. Причина смерти не уточняется.

Эдилов выступал в полутяжелом весе. Контракт с UFC он подписал в 2015 году, но не прошел допинг-тест. Поэтому боец дебютировал в промоушене в 2017 году. Всего у россиянина 17 побед, из которых 16 нокаутом и четыре поражения в смешанных единоборствах. В 2019 году Эдилов ушел из UFC.

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Он также участвовал в боксерских поединках, все четыре встречи оказались победными в пользу Эдилова. В последний раз боец выходил на ринг в ноябре прошлого года и отправил в нокаут ганского боксера Ричарда Лартли.

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Абдул-Керим Эдилов был личным тренером детей главы Чечни Рамзана Кадырова. Занимал должность вице-премьера республики по молодежной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств, но в ноябре 2022 года покинул пост по собственному желанию.

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