Умер легендарный хоккеист «Спартака» Владимир Шадрин

Умер легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Владимир Шадрин. Он скончался на 74-м году жизни. О смерти спортсмена сообщили на сайте московского ХК «Спартак».

Шадрин большую часть своей карьеры был нападающим московского «Спартака», в составе которого играл с 1965 по 1979 год. Вместе с красно-белыми Шадрин трижды выиграл чемпионат СССР. В советском первенстве он провел 445 матчей и забил 213 голов. В составе сборной СССР выступал на чемпионатах мира и Европы, а также на зимних Олимпийских играх: сыграл 71 матч, забил 45 голов.

С 1979 по 1983 год Шадрин играл за японский клуб «Одзи Сейси».

В 1984 году Шадрина назначили главным тренером «Спартака». С 1992 по 1997 год он возглавлял юношескую сборную России.

«Хоккейный клуб „Спартак“ приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — сообщила пресс-служба команды.

О времени и месте прощания с хоккеистом сообщат позднее.