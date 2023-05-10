Спорт 10 мая 2023, 16:51 Умер легендарный экс-вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль Умер первый сыгравший на пяти чемпионатах мира футболист Антонио Карбахаль Unsplash

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Умер экс-вратарь сборной Мексики по футболу Антонио Карбахаль. Об этом сообщили на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Карбахаль был первым в истории футболистом, который сыграл на пяти чемпионатах мира. Спортсмен скончался в возрасте 93 лет.

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«Я выражаю искренние соболезнования его семье и всем мексиканским болельщикам, которые оплакивают его потерю», — отметил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Вратарь получил прозвище «Эль Синко Копас», что по-испански означает «пять кубков». Он играл за национальную сборную Мексики с 1950 по 1966 год. За это время Карбахаль отстоял 48 матчей.

Спортсмен стал одним из шести футболистов в истории, которые выходили на поле на пяти первенствах мира. А до 1998 года был единственным в этом статусе.