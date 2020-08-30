Умер известный баскетболист Клиффорд Робинсон

Скончался бывший баскетболист NBA, звезда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Клиффорд Робинсон. Ему было 53 года.

Об этом сообщила Национальная баскетбольная ассоциация. Причину смерти там не назвали.

Робинсон начал карьеру в «Портленде» в 1989 году. За команду он провел восемь сезонов, и в каждом «Портленд» выходил в плей-офф. Его серия из 461 матча подряд до сих пор остается рекордом клуба.

«Покойся с миром, дядя Клиффи!» — говорится в Twitter клуба.

Также он выступал за «Финикс», «Нью-Джерси» (сейчас — «Бруклин»), «Голден Стэйт» и «Детройт».

Всего в регулярных чемпионатах NBA Робинсон провел 1380 матчей, из них в плей-офф — 141 игру. В 1994 году был участником Матча звезд NBA.

27 августа умер известный баскетбольный тренер Лют Олсон. Он тренировал команду Аризонского университета, был включен в Зал славы баскетбола. Олсону было 85 лет.