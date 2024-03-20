Спорт 20 марта 2024, 11:22 Умер игравший за чеховский «Витязь» хоккеист Крис Саймон Бывший игрок ХК «Динамо», «Витязь» и «Металлург» Крис Саймон умер в 52 года РИА «Новости»

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В возрасте 52 лет умер канадский хоккеист Крис Саймон. Он выступал за российские клубы «Витязь», «Динамо», «Металлург» и прославился жестким стилем игры, сообщил «Чемпионат».

«Крис Саймон определенно был устрашающим парнем на льду и чертовски хорошим игроком. Мы провели много времени вместе во время выступления за „Калгари“ в 2004 году, так как мы оба жили в отеле. Он был очень добр ко мне», — объявил защитник Майк Коммодор.

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В 18-летнем возрасте Крис Саймон попал в «Филадельфия Флайерз», но не сыграл за команду ни одного матча. В 1996 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Эвеланш». Хоккеист перешел в «Вашингтон Кэпиталз», а затем еще в несколько клубов НХЛ. В 2007 году за удар клюшкой игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Холлвега его дисквалифицировали на 25 матчей, что стало на тот момент рекордом для НХЛ.

Хоккеист перебрался в Россию и выступал сначала за чеховский «Витязь», затем за московское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург». В первом же сезоне в КХЛ он набрал 236 минут штрафа.

Смерть Криса Саймона стала одной из трех крупных потерь в мире спорта за последние два дня, сообщили «Известия». Скончались комментатор Василий Уткин и тренер ХК «Салават Юлаев» Константин Кольцов.