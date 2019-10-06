  • Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

    06 октября 2019, 07:58

    Дарья Бунякова

    После тяжелой болезни ушел из жизни российский хоккеист Самвел Мнацян. Спортсмену было всего 29 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
    Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

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    «5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», — сказано в сообщении.

    Спортсмен начал лечение еще летом 2018 года, когда врачи диагностировали у него опухоль позвоночника. Мнацян уехал за медицинской помощью в Германию, а через пол года он вернулся на родину.

    «Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — отметили в ФХР.

    Самвел Мнацян родился 5 марта 1990 года в Омске. Свой хоккейный путь он начинал в омском «Авангарде». Позже играл за казахские «Арлан» и «Барыс», а затем вернулся в российские клубы: «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Адмирал». Спортсмен также был защитником хоккейного клуба «Сибирь».