Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

«Сибирь» подтвердила рак у хоккеиста Мнацяна Подробнее

«5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», — сказано в сообщении.

Спортсмен начал лечение еще летом 2018 года, когда врачи диагностировали у него опухоль позвоночника. Мнацян уехал за медицинской помощью в Германию, а через пол года он вернулся на родину.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — отметили в ФХР.

Самвел Мнацян родился 5 марта 1990 года в Омске. Свой хоккейный путь он начинал в омском «Авангарде». Позже играл за казахские «Арлан» и «Барыс», а затем вернулся в российские клубы: «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Адмирал». Спортсмен также был защитником хоккейного клуба «Сибирь».