Спорт 15 июня 2023, 09:33 Умер хоккеист Дмитрий Тарасов ХК «Амур»: чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов скончался на 45-м году жизни Официальный сайт хабаровского хоккейного клуба «Амур»

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Чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов скончался на 45-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте хабаровского хоккейного клуба «Амур».

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского „Амура“, лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпион России в составе „Салавата Юлаева“ Дмитрий Тарасов», — сказано в сообщении.

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Представители клуба и болельщики Хабаровска выразили глубокие соболезнования семье Тарасова. ХК «Амур» подчеркнул, что будет помнить о хоккеисте всегда. Причины его смерти не уточняются.

Дмитрий Тарасов родился 13 февраля 1979 года в Хабаровске, в разное время играл за команды «Салават Юлаев», «Амур», московское «Динамо», новосибирскую «Сибирь». Спортсмен стал чемпионом России в сезоне-2007/2008 вместе с уфимским клубом. Свою профессиональную карьеру завершил в ноябре 2017 года.