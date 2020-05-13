Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе умер от коронавируса

В Махачкале умер главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров. Последние дни жизни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи лечили его от COVID-19.

«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свое искренние соболезнование родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах», — сказано на сайте Федерации.

Алиомарову было 67 лет. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что причиной смерти стала болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией.

«Да, коронавирус. Не хочется верить, столько планов, столько задач ставили, столько энергии. Он объединил вокруг себя всех девочек», — приводит его слова ТАСС.

В пресс-службе Федерации отметили, что с самого начала распространения коронавируса главный тренер делал все, чтобы не допустить заражения членов сборной. Он занимался подготовкой команды к Олимпийским играм в Токио.

«Ни на мгновение не сомневался, что короновирус не повлияет на подготовку ведущих борцов, искал всяческие способы для их спортивного совершенства», — подчеркивает пресс-служба Федерации спортивной борьбы.

Магомед Алиомаров родился 29 мая 1952 года в Дагестане. Спортивной борьбой начал увлекаться еще в детстве, а затем стал работать с ведущими борцами по вольной борьбе. Главным тренером женской сборной России Алиомаров стал в феврале 2019 года. Перед этим был вице-президентом Федерации спортивной борьбы Азербайджана и главным тренером национальной команды республики.