Спорт 09 июля 2023, 16:54 Умер футболист и тренер сборной Испании Луис Суарес Мирамонтес Клуб «Интер» сообщил о смерти обладателя «Золотого мяча» Луиса Суареса Мирамонтеса Википедия

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Бывший испанский футболист и тренер сборной страны Луис Суарес Мирамонтес умер в возрасте 88 лет в Милане. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба футбольного клуба «Интер».

«Идеальный футболист, который своим талантом вдохновлял поколения. Прощай, Луисито», — указали в сообщении.

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Королевская федерация футбола Испании выразила соболезнования родным и близким футболиста.

Луис Суарес Мирамонтес оказался единственным футболистом своей страны, который стал обладателем «Золотого мяча». Награду ему вручили в 1960 году. Спустя три года он стал чемпионом Европы.

Уроженец Ла-Коруньи, Мирамонтес начал свою спортивную карьеру в местной команде, откуда сначала перешел в «Барселону», где добился успехов и стал постоянным членом сборной страны. Он стал первым испанцем, который вышел на поле чемпионата Италии после перехода в «Интер».

На его счету — два Кубка европейских чемпионатов и три высшие награды итальянского чемпионата. Мирамонтес был главным тренером сборной Испании с 1988 по 1991 год и принимал участие в организации чемпионата мира по футболу 1990 года.

Известие о смерти Луиса Суареса Мирамонтеса потрясло Испанию и Италию. Поклонники футболиста в социальных сетях опубликовали множество сообщений со словами соболезнований.