Спорт 06 января 2023, 13:43 Умер футболист и тренер Джанлука Виалли Футболист и тренер сборной Италии Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет YouTube

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Бывший нападающий и тренер сборной Италии, команд «Ювентус» и «Челси» Джанлука Виалли умер после борьбы с раком поджелудочной железы. Бронзовому призеру чемпионата мира было 58 лет. Об уходе спортсмена из жизни сообщил телеканал Sky Sport.

Джанлука Виалли играл за команды «Кремонезе», «Сампдорию» и «Ювентус», пока в 1996 году не присоединился к «Челси».

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В составе сборной Италии спортсмен завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы 1988 года и чемпионате мира в 1990 году. Под его руководством команда одержала победу на европейском первенстве в 2000 году.

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Виалли сыграл за Италию 59 раз, забив 16 голов, и совсем недавно был главой национальной делегации.

Рак поджелудочной железы у спортсмена диагностировали в 2017 году. Тогда после курса химиотерапии он смог победить болезнь, но она вернулась спустя четыре года.

В середине декабря прошлого года Джанлука Виалли оставил все свои посты, объяснив, что ему требуется новый курс лечения.