Умер футболист Денис Ковба, бывший игрок клуба «Крылья Советов». Ему было 42 года, сообщил "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

Супруга Дениса рассказала неделю назад, что он находился в реанимации с ковидом.

«Футбольный клуб „Крылья Советов“ приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…», — говорится на официальном сайте самарского футбольного клуба.

Денис Ковба провел за «Крылья» 260 матчей и забил восемь голов. В составе клуба он завоевал бронзовые медали чемпионата, выступал в Кубке УЕФА и Кубке России.