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    18 ноября 2021, 15:33

    Умер футболист Денис Ковба

    Бывший игрок «Крыльев Советов» скончался в возрасте 42 лет

    Полина Гребенщикова

    Умер футболист Денис Ковба, бывший игрок клуба «Крылья Советов». Ему было 42 года, сообщил "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

    Супруга Дениса рассказала неделю назад, что он находился в реанимации с ковидом.

    «Футбольный клуб „Крылья Советов“ приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…», — говорится на официальном сайте самарского футбольного клуба.

    Денис Ковба провел за «Крылья» 260 матчей и забил восемь голов. В составе клуба он завоевал бронзовые медали чемпионата, выступал в Кубке УЕФА и Кубке России.