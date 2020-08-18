Умер экс-защитник ФК «Спартак» Илья Варламов

Бывший защитник московского «Спартак» Илья Варламов скончался на 83-м году жизни. Он играл за футбольный клуб в 1960-х годах.

Об этом сообщила пресс-служба «Спартака» на официальном сайте. Отмечается, что в общей сложности футболист отыграл за красно-белых 86 матчей. Варламов был обладателем Кубка СССР 1965 года.

После окончания своей спортивной карьеры, футболист присоединился к команде в качестве начальника — в 1976 году. Затем он стал тренером — Варламов был помощником Константина Бескова в 1977 году, а также в период с 1980 по 1983 год.

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного. пресс-служба

Отмечается, что прощание со спортсменом пройдет 20 августа. Варламов будет похоронен на Востряковском кладбище.