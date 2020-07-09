Умер экс-тренер сборной СССР по футболу

Умер бывший тренер сборной Советского Союза по футболу Владимир Сальков. Ему было 83 года.

Информация об этом появилась на сайте Российского футбольного союза (РФС). Также сообщение о смерти Салькова было опубликовано в Twitter-аккаунте футбольного клуба ЦСКА.

Армейцы выразили соболезнования родным бывшего тренера, который занимал пост спортивного директора команды с 2003 по 2007 годы.

Владимир Сальков известен по выступлениям в составе донецкого «Шахтера». Спортсмен, будучи футболистом, провел в клубе 10 лет. Играя на позиции защитника, он дважды завоевал Кубок СССР. Также Сальков защищал цвета «Крыльев Советов».

После завершения карьеры футболиста, Сальков работал тренером в «Шахтере» и «Торпедо». Помимо этого, он входил в тренерский штаб Эдуарда Малофеева в сборной Советского Союза. После ухода из команды Сальков помогал олимпийской команде.

В мае в Махачкале умер главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров. Последние дни жизни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи лечили его от COVID-19.