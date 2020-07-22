Умер экс-хоккеист ЦСКА и олимпийский чемпион Александр Гусев
Умер известный экс-хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион Инсбрука и участник суперсерии матчей СССР и Канады в 1972 году Александр Гусев. Ему было 73 года, сообщило РИА «Новости».
Гусев был защитником в команде армейцев и играл под вторым номером. Он родился в 1947 году, а в ЦСКА начала играть с 1965 года. Гусев был чемпионом Олимпийских игр в 1976 году в составе сборной СССР в Инсбруке. В чемпионатах СССР хоккеист провел 313 матчей и забил 64 гола. На Олимпийский играх и на соревнованиях европейского уровня Гусев сыграл в 42 матчах, где забил 12 голов.
«Дату и место прощания клуб сообщит дополнительно», — пояснили в пресс-службе агентству.
Кроме ЦСКА, Гусев выступал за клубы СКА МВО, «Звезду» и СКА. В матчах хоккеист семь раз побеждал на чемпионате СССР и трижды на Кубке СССР.
Несмотря на возраст Гусев продолжат оставаться верным хоккею и играл в ветеранских турнирах в составе клуба «Легенды хоккея СССР».