Умер экс-хоккеист ЦСКА и олимпийский чемпион Александр Гусев

Гусев был защитником в команде армейцев и играл под вторым номером. Он родился в 1947 году, а в ЦСКА начала играть с 1965 года. Гусев был чемпионом Олимпийских игр в 1976 году в составе сборной СССР в Инсбруке. В чемпионатах СССР хоккеист провел 313 матчей и забил 64 гола. На Олимпийский играх и на соревнованиях европейского уровня Гусев сыграл в 42 матчах, где забил 12 голов.

«Дату и место прощания клуб сообщит дополнительно», — пояснили в пресс-службе агентству.

Кроме ЦСКА, Гусев выступал за клубы СКА МВО, «Звезду» и СКА. В матчах хоккеист семь раз побеждал на чемпионате СССР и трижды на Кубке СССР.

Несмотря на возраст Гусев продолжат оставаться верным хоккею и играл в ветеранских турнирах в составе клуба «Легенды хоккея СССР».