Умер экс-футболист ЦСКА Валентин Афонин

Бывший игрок столичного ЦСКА Валентин Афонин ушел из жизни на 82-м году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армейцев.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Николаевича Афонина», — цитирует сообщение клуба «Вечерняя Москва».

По данным издания, футболист выступал за армейцев с 1968 по 1970 год. Кроме того, он играл за ростовский СКА. После окончания карьеры Афонин работал наставником в хабаровском и ростовском СКА.