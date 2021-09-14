Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер на 67-м году жизни. Он был одним из величайших спортсменов в истории советской атлетики. Его результат 86,74 метра, установленный на чемпионате Европы, уже 35 лет находится в списке мировых рекордов.

О смерти Седых сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. Причиной стал сердечный приступ.

На весь мир Седых заявил о себе на Олимпиаде в 1976 году, завоевав золотую награду. До этого у него в активе была только бронза Универсиады-75.

На Олимпийских играх в Москве он тоже выиграл золото. Его последние ОИ были в Сеуле в 1988 году. Тогда он выиграл второе место. Кроме того, Седых трижды становится чемпионом Европы, а в 1991 году завоевал единственный титул чемпиона мира.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему легкоатлетическому сообществу», — говорится на сайте ВФЛА.