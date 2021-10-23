После продолжительной болезни умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Он скончался 22 октября, ему было 80 лет. Об этом сообщили в Федерации лыжных гонок России.

«Вчера на 81-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. <...> О времени и месте прощания с легендарным лыжником сообщим позже. Федерация лыжных гонок России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

Веденин выиграл обе золотые медали на Олимпиаде в 1972 году в Саппоро — он пришел первым в гонке на 30 километров, а также победил в эстафете 4×10 километров. На тех же Играх он взял бронзу в гонке на 50 километров.

Веденин также завоевал серебряную медаль во время Олимпиады в 1968 году в Гренобле — за гонку на 50 километров. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом мира и 13 раз — лучшим в первенстве СССР. Его награждали орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также сделали почетным гражданином Тульской области и города Кандалакши в Мурманской области.