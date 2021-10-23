Умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин
После продолжительной болезни умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Он скончался 22 октября, ему было 80 лет. Об этом сообщили в Федерации лыжных гонок России.
«Вчера на 81-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. <...> О времени и месте прощания с легендарным лыжником сообщим позже. Федерация лыжных гонок России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.
Веденин выиграл обе золотые медали на Олимпиаде в 1972 году в Саппоро — он пришел первым в гонке на 30 километров, а также победил в эстафете 4×10 километров. На тех же Играх он взял бронзу в гонке на 50 километров.
Веденин также завоевал серебряную медаль во время Олимпиады в 1968 году в Гренобле — за гонку на 50 километров. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом мира и 13 раз — лучшим в первенстве СССР. Его награждали орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также сделали почетным гражданином Тульской области и города Кандалакши в Мурманской области.