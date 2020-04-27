Умер директор и тренер Любительской баскетбольной академии Усачев

По словам инсайдера, Усачев последний год боролся с неизлечимой болезнью. У него остались маленькие дети и жена. По данным издания, в 2017 и 2019 годах он был администратором студенческой сборной России по баскетболу. В прошлом году он создал Академию «Движение вверх». Отмечается, что Усачев был прекрасным детским тренером и человеком, искренне преданным баскетболу.