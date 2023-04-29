Спорт 29 апреля 2023, 22:42 Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев Скончался девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Федерация спортивной гимнастики России сообщила о смерти девятикратного чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Юрия Королева. Спортсмену было 60 лет. Причины смерти не уточняются.

«В это сложно поверить — ушел в мир иной девятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, легенда мировой гимнастики». — сказано в сообщении.

Реклама

Юрий Королев — уроженец Владимира, соболезнования его родственникам принес глава региона Александр Авдеев.

В своем Telegram-канале он написал, что спортсмена знали и уважали в родной области, с него брали и будут брать пример.

«Он был легендой российского спорта и при этом отзывчивым, неравнодушным человеком, спортсменом с сильным характером, настоящим тружеником, абсолютным авторитетом для своих учеников, его энергия заряжала всех окружающих», — отметил Авдеев.

В активе Юрия Королева три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Он три раза становился победителем чемпионатов Европы, четыре раза был вторым, один раз — третьим.

Ранее сообщалось о смерти актера и телеведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова. Ему было 68 лет, причины смерти не уточняются.