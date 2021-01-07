Умер чемпион московской Олимпиады Владимир Киселев

«Сегодня не стало олимпийского чемпиона, почетного гражданина Кременчуга Владимира Киселева. Царство небесное. Вечная память легенде», — говорится в сообщении.

Радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что Владимир Киселев родился 1 января 1957 года в Кемеровской области. На Олимпийских играх в Москве он получил золотую медаль в соревнованиях по толканию ядра. Киселев тренировался в спортивном обществе «Авангард» в Краматорске Донецкой области.