Умер бывший вратарь ЦСКА и советской сборной

Скончался бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников. Ему было 79 лет, сообщила пресс-служба московского клуба.

Смерть футболиста наступила 20 декабря, о причинах не сообщается.

Юрий Пшеничников родился в Ташкенте, был воспитанником местной команды «Трудовые резервы». Выступал за нее в конце 1950-х, затем перешел в ташкентский «Пахтакор». В 1968 году начал выступать за московский ЦСКА. По итогам года его признали лучшим вратарем СССР.

В 1972 году из-за травмы завершил игровую карьеру. После этого был футбольным тренером в различных командах. В 1980-х также работал директором детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА.

До 2008 года тренировал вратарей детско-юношеской школы олимпийского резерва «Динамо» (Москва).