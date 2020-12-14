Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

В ночь с 13 на 14 декабря скончался бывший тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Жерар Улье. Ему было 73 года, информирует RMC Sport.

В настоящий момент причины смерти Жерара не уточняются, пишет сайт RT.

Улье возглавлял «Ливерпуль» в период с 1998 по 2004 год. В это время команда выиграла Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка английской лиги. Помимо прочего, спортсмен работал со сборной Франции и футболистами ПСЖ и «Лиона».

Уточняется, что вместе с ПСЖ он одержал победу в чемпионате Франции в сезоне 1985/86. «Лион» при Жераре выигрывал Лигу 1 сезонов 2005/06, 2006/07.