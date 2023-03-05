Спорт 05 марта 2023, 14:24 Умер бывший тренер баскетбольного клуба УНИКС Баскетбольный клуб УНИКС сообщил о смерти бывшего тренера команды Александра Зрядчикова БК УНИКС

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Бывший главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков умер на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба казанского коллектива.

О причинах смерти специалиста не сообщается.

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«УНИКС выражает глубокие соболезнования близким и родным Александра Модестовича. В наших сердцах он навсегда останется большим профессионалом своего дела, добрым и порядочным человеком», — сообщили в клубе.

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Свои соболезнования родственникам тренера, а также всем поклонникам баскетбола принесла пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Зрядчиков работал в УНИКСе с 2004 по 2015 годы. За этот период команда неоднократно выигрывала серебряные и бронзовые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ, победила в Кубке Европы-2010/11 и дважды выиграла Кубок России.

Его последним местом работы был клуб БАРС-РГЭУ, который выступает в Высшей лиге.