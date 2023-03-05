05 марта 2023, 14:24
Умер бывший тренер баскетбольного клуба УНИКС
Баскетбольный клуб УНИКС сообщил о смерти бывшего тренера команды Александра Зрядчикова
Бывший главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков умер на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба казанского коллектива.
О причинах смерти специалиста не сообщается.
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«УНИКС выражает глубокие соболезнования близким и родным Александра Модестовича. В наших сердцах он навсегда останется большим профессионалом своего дела, добрым и порядочным человеком», — сообщили в клубе.
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Свои соболезнования родственникам тренера, а также всем поклонникам баскетбола принесла пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Зрядчиков работал в УНИКСе с 2004 по 2015 годы. За этот период команда неоднократно выигрывала серебряные и бронзовые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ, победила в Кубке Европы-2010/11 и дважды выиграла Кубок России.
Его последним местом работы был клуб БАРС-РГЭУ, который выступает в Высшей лиге.
Баскетбол
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