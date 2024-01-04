Спорт 04 января 2024, 15:48 Умер бывший тренер «Балтики» Леонид Ткаченко Приведший «Балтику» к лучшему результату тренер Ткаченко умер в 70 лет

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Легендарный тренер футбольного клуба «Балтика» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет. Под его руководством команда провела самое большое количество матчей и добилась лучшего результата за всю историю клуба. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Свою футбольную карьеру в качестве игрока Ткаченко начинал в команде «Машиностроитель» в Калининградской области, куда переехал с семьей в 1967 году. После перешел в житомирский «Автомобилист», а потом — в «Металлист» из Харькова.

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В калининградскую «Балтику» Ткаченко вернулся в 1995 году на пост главного тренера. Под его руководством команда выиграла Первую лигу и на три сезона задержалась в Высшей.

В 1996 году калининградские футболисты заняли седьмое место в высшем дивизионе, что стало лучшим результатом за всю историю клуба.

Леонид Ткаченко трижды уходил и возвращался в «Балтику». За все время своей работы он провел самое большое количество матчей. В последний раз вошел в тренерский состав клуба в прошлом сезоне и помог команде вернуться в Российскую премьер-лигу.

В пресс-службе клуба подчеркнули, что имя тренера, ставшего заслуженным «балтийцем», навсегда останется в истории калининградского футбола.