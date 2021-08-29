Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Как сообщила пресс-служба МОК, он возглавлял организаций с 2001 по 2013 год, после чего получил статус почетного президента.

По образованию Рогге был хирургом-ортопедом со степенью в области спортивной медицины. Но спорт стал для него настоящим вдохновением. Будущий президент МОК 16 раз становился чемпионом Бельгии по регби и получил медаль на чемпионате мира по парусному спорту.

«Жак любил спорт и общение со спортсменами — и он передал эту страсть всем, кто его знал. Его радость в спорте была заразительна», — признался действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Он отметил, что с Рогге его связала прекрасная и долгая дружба, которая продолжалась до последних дней.

«Все олимпийское движение будет глубоко оплакивать потерю большого друга и страстного поклонника спорта», — заявил Бах.

В знак траура на всех объектах МОК на пять дней приспустят олимпийские флаги. Организация призвала международные федерации и все национальные спортивные комитеты присоединиться к этому жесту памяти.

О причинах смерти Рогге не говорится. Вдова спортивного функционера, сын, дочь и двое внуков попросили уважать их частную жизнь на время траура. Похороны пройдут в закрытом режиме. Публичная поминальная служба пройдет в конце 2021 года.