Умер бывший президент FIА Макс Мосли

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался на 82-м году жизни. Сообщение о смерти Мосли появилось в Twitter британского журналиста Эндрю Бенсона.

Причины смерти Бенсон не уточнил. Свою собственную гоночную компанию Мосли основал в 1968 году. До этого он восемь лет увлекался гонками. Два года он сам выступал как пилот. На его счету 12 побед в 40 соревнованиях.

В 1969 году Мосли оставил карьеру автогонщика, а спустя почти 10 лет занял пост официального советника Ассоциации конструкторов «Формулы-1». А в 1993-м стал президентом FIА. На этом посту он пробыл до 2009 года. Его преемником стал Жан Тодт.

Бывший глава чемпионата мира в классе машин «Формулы-1» Берни Экклстоун в комментарии Би-би-си назвал смерть Мосли большой потерей. Он напомнил, как много Мосли сделал для автоспорта и для автопромышленности.

«Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили», — подчеркнул Экклстоун.