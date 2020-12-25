Умер бывший нападающий минского «Динамо» Максим Цыгалко

В настоящий момент причина смерти мужчины неизвестна.

Отмечается, что также Максим играл за казахстанскую команду «Кайсар», выступал за армянский «Бананц» и белорусский «Савит Могилев». Спортсмен удостоился награды Кубок Белоруссии (2002/03), а в 2004 году получил звание чемпиона Белоруссии.

В 2010 году, когда Цыгалко было 26 лет, он был вынужден завершить карьеру по причине множества травм, отразившихся на состоянии его здоровья.