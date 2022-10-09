Умер бывший голкипер донецкого ФК «Шахтер» Юрий Дегтерев | 360°

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Умер бывший голкипер донецкого ФК «Шахтер» Юрий Дегтерев

Врио ДНР Пушилин: бывший голкипер сборной СССР по футболу Дегтерев умер на 75-м году жизни

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Бывший голкипер донецкого футбольного клуба «Шахтер» и сборной СССР Юрий Дегтерев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился. Почти все мечты сбылись, и футбол мы обязательно возродим, даже нет сомнений», — написал он.

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Пушилин напомнил, что раньше «к футболистам Донбасса относились с уважением», «СССР гордился такими людьми», с «шахтерским характером», когда «все как в забое».

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Дегтерев — воспитанник донецкого футбольного клуба «Шахтер», он посвятил ему всю свою профессиональную карьеру. В 1980 году Юрий Дегтерев стал обладателем Кубка СССР, у него два серебра и бронза чемпионата страны. В составе сборной СССР он дважды становился чемпионом Европы среди юниоров (1966, 1967). В 1977 году его признали лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек».

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