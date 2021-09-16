Умер бывший главный тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович скончался в Белграде в возрасте 77 лет. Об этом сообщило сербское издание Sportklub со ссылкой на президента клуба «Раднички» Горана Калинича.

Собеседник издания заявил, что тренер умер в одной из больниц столицы Сербии.

«Сегодня в 06:50 утра Душан скончался в больнице в Белграде в результате попадания воды в легкие», — заявил Калинич.

Душан Ивкович был одним из самых успешных европейских баскетбольных тренеров. За свою карьеру он работал с клубами Сербии, Греции, Турции. До перехода на позицию тренера он был капитаном команды сборной Югославии с 1988 по 1995 год. Трижды становился чемпионом Европы и один раз выигрывал чемпионат мира.

В России Ивкович работал с клубами ЦСКА и «Динамо». Под его руководством «армейцы» трижды становились чемпионами России и один раз выиграли Кубок страны. Команда «Динамо» стала обладателем кубка УЛЕБ.

Тренерскую карьеру Ивкович завершил в 2016 году. В знак прощания в сентябре 2017 года он провел показательный матч с греческим «Олимпиакасом».