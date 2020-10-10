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    10 октября 2020, 14:12

    Умер бывший футболист московского «Спартака» Василий Кульков

    Анастасия Калинина

    Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Василий Кульков скончался 10 октября. Ему было 54 года.
    Умер бывший футболист московского «Спартака» Василий Кульков

    Об этом сайту «Чемпионат.com» сообщила жена футболиста.

    Известно, что спортсмен переболел COVID-19. А сегодня ему должны были провести плановую операцию, связанную с раком. Но организм Кулькова не перенес манипуляций. Он скончался в реанимации. По предварительным данным, похороны пройдут в понедельник.

    Летом 2019 года у спортсмена обнаружили плоскоклеточный рак пищевода, уточняет сайт объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».

    Василий Кульков играл за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Также в качестве защитника он выступал за клубы «Порт», «Бенфика», «Зенит» и «Крылья Советов». А за время игры в сборной успел забить пять мячей.

    Накануне в Москве в возрасте 85 лет скончался инженер, автор более 60 патентов и десятка технических книг Марк Эльяш, передает «Дни.ру». Эльяш также написал несколько повестей, роман и киносценарий.