Умер бывший футболист московского «Спартака» Василий Кульков

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Василий Кульков скончался 10 октября. Ему было 54 года.

Об этом сайту «Чемпионат.com» сообщила жена футболиста.

Известно, что спортсмен переболел COVID-19. А сегодня ему должны были провести плановую операцию, связанную с раком. Но организм Кулькова не перенес манипуляций. Он скончался в реанимации. По предварительным данным, похороны пройдут в понедельник.

Летом 2019 года у спортсмена обнаружили плоскоклеточный рак пищевода, уточняет сайт объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».

Василий Кульков играл за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Также в качестве защитника он выступал за клубы «Порт», «Бенфика», «Зенит» и «Крылья Советов». А за время игры в сборной успел забить пять мячей.

Накануне в Москве в возрасте 85 лет скончался инженер, автор более 60 патентов и десятка технических книг Марк Эльяш, передает «Дни.ру». Эльяш также написал несколько повестей, роман и киносценарий.