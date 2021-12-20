Умер бывший боец Bellator и PFL Джордан Янг

В возрасте 27 лет скончался бывший боец Bellator и PFL Джордан Янг. За свою карьеру ему удалось провести 14 боев, два из которых закончились его поражением. Об этом сообщил American Top Team в instagram.

«С тяжелым сердцем мы узнали о смерти нашего товарища по команде Джордана Янга. Наша команда глубоко опечалена этой новостью, поскольку Джордан был с нашей командой с самого начала своей карьеры. Настоящий товарищ по команде и профессионал в спортзале. Нам будет его очень не хватать», — процитировала сообщение «Газета.ru».

Что стало причиной смерти бойца, не сообщается.

В 2017 году Янг подписал контракт с Bellator. Последним его поединком стал бой с российским спортсменом Омари Ахмедовым. Американцу удалось одержать победу благодаря техническому нокауту.