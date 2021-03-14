Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

В США умер бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Марвин Хаглер. Спортсмену было 66 лет. Причина смерти неизвестна.

«Сегодня мой любимый муж Марвин Хаглер внезапно скончался у себя дома в Нью-Гемпшире», — сообщила вдова боксера Кей Хаглер.

Ее слова привел клуб поклонников спортсмена на своей странице в Facebook.

Кей Хаглер попросила в это трудное время отнестись с уважением к частной жизни ее семьи.

Марвин Хаглер был абсолютным чемпионом мира с 1980 по 1987 годы (по версии WBC, WBA и IBF). На ринге он получил прозвище Marvelous — Великолепный.

За свою спортивную карьеру Хаглер лишь однажды побывал в нокдауне, в 1984 году. Поклонники боксера оспаривают этот факт, утверждая, что он оступился.

Сражаясь за титул чемпиона мира, Хаглер победил 11 соперников, 10 побед он одержал нокаутом. Журнал «Ринг» дважды признавал его боксером года.