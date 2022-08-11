Умар Кремлев пригласил россиян на пробежку 13 августа. Участников ждут призы

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев устроит для всех желающих утреннюю пробежку по «Острову Русский» в городском округе Серпухов. Она начнется 13 августа, в 08:00 по местному времени.

Перед стартом необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте боксерызабег.рф.

Для всех участников подготовили памятные сувениры. Организаторы предусмотрели общий старт для профессионалов и любителей. Для участников нет ограничений по возрасту и полу.

Общая дистанция равна семи километрам. Пробежка начнется от амфитеатра у нижней сцены развлекательного комплекса «Остров Русский» в городском округе Серпухов. На маршруте предусмотрены точки с прохладительными напитками. За мероприятием будут следить волонтеры и сотрудники безопасности.

Саму пробежку разделили на категории. Победителей в секциях «Профи» и «Любители» ждут денежные призы. Общий призовой фонд составил один миллион рублей. Кроме того, между участниками разыграют 10 смартфонов Apple.

По задумке организаторов, все мероприятие займет около пяти часов. Общий сбор запланирован на 07:00 по местному времени. В течение 45 минут участники пройдут дополнительную регистрацию на месте. В 07:45 начнется разминка.

Продолжительность самой пробежки — примерно два часа. Финиш запланирован на 10:00. В течение получаса организаторы подведут итоги. Победителей начнут награждать в 10:30, а спустя час участникам предложат позавтракать в формате шведского стола.