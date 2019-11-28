Умар Кремлев назначен на пост главы комиссии по развитию AIBA

Главой комиссии Международной ассоциации бокса AIBA стал Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России.

По данным пресс-службы Федерации бокса России (ФБР), Умар Кремлев стал главой комиссии Международной ассоциации бокса по развитию, маркетингу и инвестиционной политике. Соответствующее решение было принято исполкомом AIBA на заседании в Лозанне. Комиссия, которую возглавил Кремлев, займется организацией основных турниров AIBA, в том числе чемпионатов и кубков мира. В обязанности Умара Кремлева войдет привлечение инвестиций, спонсоров и партнеров, решение стратегических вопросов в области маркетинга.

По данным RT , кроме генсека Федерации бокса России Умара Кремлева, в комиссию входят Ву Ли, Сулейман Макаилов, Мохаммед Тома и другие.

О новом главе комиссии

Умар Кремлев не всегда был в хороших отношениях с Международной ассоциацией бокса AIBA. В 2017 году МОК и временное руководство ассоциации инициировали дисциплинарную проверку Кремлева, поводом для которой послужили уголовные дела в его прошлом. Информация об этом размещена на официальном сайте ассоциации. В 2004 году он был осужден за вымогательство, в 2006-м — за нанесение побоев.

Представители боксерского сообщества страны не раз обвиняли Кремлева в том, что он не считается с их мнением на принятие решений. В передаче «Фетисов» на телеканале «Звезда» журналисты смогли емко сформулировать причины недовольства спортивным сообщество работой Кремлева и ФБР.

Телеэфир не был единственной попыткой представителей боксерского сообщества России обратить внимание на конфликт между Кремлевым и AIBA. В открытом письме в Наблюдательный Совет Федерации бокса они, в числе прочего, обвинили Кремлева во взяточничестве, отзыве лицензий и совершении рейдерского захвата не принадлежавшей ему собственности. В качестве одного из весомых аргументов против Кремлева были указаны низкие результаты, показанные сборной России на мировых и европейских чемпионатах.

Один из авторов письма, председатель нижегородской Федерации бокса Максим Головачев заявил о том, что Кремлев незаконно пытался лишить его не только членства в ФБР, но и действующих полномочий. Тогда не бывавший в региона Кремлёв жёстко критиковал работу региональной Федерации бокса.

Бывший член сборной России по боксу Сергей Кутепов подробно рассказал о том, как с его помощью Умар Кремлев пытался упразднить существовавшую в Липецкой области Федерацию бокса, чтобы создать новую. При этом Кремлев пообещал назначить Кутепова руководителем областного бокса. За это Кутепову пришлось отдать клуб «Звездный ринг», на развитие которого он потратил свыше пяти миллионов рублей. Однако обещанной должности Кутепов так и не получил.

О неоднозначной деятельности Федерации заговорили в медиапространстве: в журнале «ПРО БОКС» вышло интервью под заголовком «Пир во время чумы». Также в сети появился резонансный ролик, в котором бывший генеральный секретарь ФПБР Игорь Мазуров раскритиковал деятельность Кремлева и ФБР.

AIBA

Организация AIBA (Международная ассоциация бокса) была учреждена 24 августа 1920 года (тогда она называлась Международная федерация боксёров любителей, а в 2007 году в результате реформы название было изменено). В составе AIBA находится 195 национальных федераций бокса.

В этом году с 9 по 21 сентября AIBA проводила в Екатеринбурге Мужской чемпионат мира по боксу. За этот период на ринге побывало 362 участника из 79 стран. Однако из-за конфликта AIBA с Международным олимпийским комитетом победители не смогли получить путевку на Олимпиаду-2020, которая будет проводиться в Токио.