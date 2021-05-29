Ультрамарафонец утонул в Мордовии

Ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии. О произошедшем сообщил в Instagram местный журналист Николай Храмов.

Спортсмен прибыл в гости к родным в Зубово-Полянский район после очередного забега. Там он отмечал День пограничника 28 мая и решил переплыть пруд недалеко от села Мордовская Поляна. Однако 52-летний мужчина не доплыл до середины водоема и ушел на дно.

В первый день тело не нашли, поэтому позже к поискам присоединились водолазы.

«Да, чуда не произошло: тело Владимира Попова извлекли из водоема в районе села Мордовская Поляна. Захлебнулся. Человек, который бежал, даже если каменный град, утонул в мелководном пруду», — написал Храмов.

Прощание пройдет в селе Носакино Торбеевского района.

В День Победы Попов преодолел расстояние от Москвы до Грозного за 20 дней. Рекордный забег он посвятил 70-летию со дня рождения Ахмата Кадырова. На пресс-конференции в Саранске 24 мая бегун рассказал, как за это время пробежал две тысячи километров. Спортсмен делился планами и разрабатывал новый маршрут для забега.

Также ультрамарафонец рассказывал, что хочет пробежать 100 километров, когда ему исполнится 100 лет. А еще он мечтал встретиться с путешественником Федором Конюховым. Кроме того, в сентябре Попов планировал первым пробежать через Крымский мост и за месяц преодолеть три тысячи километров.