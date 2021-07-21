Ультрамарафон TransUral пройдет на Ямале

Ультрамарафон TransUral пройдет в третий раз на Ямале. Принять участие в марафоне смогут все желающие, чей возраст достиг 18-ти лет. Заявку на участие в марафоне можно подать на сайте transural-run.com. Победитель марафона получит 270 тысяч рублей.

Каждый год участники пробегают новые дистанции. В этот раз размер дистанции составляет 170 километров. Забег пройдет с 18 по 21 августа.

«Контрольное время — 72 часа. Практически в режиме нон-стоп с навигацией по GPS-треку участники покорят новые для марафона локации. Этот маршрут только для опытных бегунов. А вот другие дистанции традиционно смогут покорить все желающие», — заявила директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина, передало агентство «Север-Пресс».

Директор отметила, что в забеге принимают участие не только местные жители, но и люди из других регионов. Она заверила, что участники забега смогут насладиться красотами уральской природы. Маршрут забега пройдет через полярные вершины Поур-Кеу и Рай-Из, долину реки Собь, подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье и ледник Романтиков. Участники командного забега смогут полюбоваться на долины рек Пайпудына и Макарусь, множество полярных перевалов разной категории сложности, ледник Топографов и побывают рядом со стойбищами оленеводов.