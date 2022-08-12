Уличным тренерам в Петербурге предложили повысить зарплату

Чтобы развивать спорт в Петербурге, инструкторам, которые занимаются с жителями во дворах, предложили повысить зарплату. С такой инициативой выступил председатель профильной комиссии по физкультуре и спорту Законодательного собрания Антон Соловьев, написала газета «Петербургский дневник».

Выпускники профильных физкультурных вузов не идут работать с населением из-за низких заработных плат, пояснил Соловьев.

«Сейчас заработная плата тренерам рассчитывается по эффективному контракту. И если тренер высшего спортивного мастерства может за результат своих спортсменов получать доплату, то инструкторы по работе с населением, работающие во дворах, — нет. А они должны вести четыре группы, в каждой не менее 15 человек, и для каждой по две тренировки по полтора часа в неделю. В сумме 24 часа работы на улице и 16 методических часов, и все это за ставку ниже прожиточного минимума», — рассказал депутат.

Инициативу повышения зарплаты уличным инструкторам депутат уже обсудил с министром спорта Олегом Матыциным. Такую поправку могут внести в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».