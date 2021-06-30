facebook_pixel
    30 июня 2021, 14:56

    Уличные турниры по волейболу начнутся на Ямале

    Дарья Морозова

    Турниры по волейболу для детей и подростков начнутся на открытых спортивных площадках Нового Уренгоя. Игры пройдут 6 и 7 июля. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

    Принять участие в соревнованиях смогут все желающие. В августе в городе также пройдет турнир для взрослых непрофессиональных волейболистов.

    Также мероприятие запланировано и в других городах региона: Ноябрьск, Салехард, Лабытнанги и Тарко-Сале.

    Соревнования будут проведены с учетом всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.