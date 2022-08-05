Фейк: Этери Тутберидзе снова улетела в США

Заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе уличили в новой поездке в США — третьей за последние месяцы. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, что Тутберидзе находится в Москве и тренирует свою группу в ледовом дворце спорта «Хрустальный».

Фейк

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе третий раз отправилась в США, где уже провела весь свой отпуск. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Матч ТВ».

По данным журналистов, в первый раз тренер улетела в Америку в середине мая и провела там полтора месяца. Во второй раз поездка Тутберидзе заняла всего неделю — и она вернулась в конце июля, но спустя несколько дней снова отправилась обратно.

Правда

Этери Тутберидзе в данный момент находится в Москве и продолжает тренировки со своими подопечными в ледовом дворце спорта «Хрустальный», сообщило издание Championat. Журналисты опубликовали видео с катка.

Дополнительным свидетельством того, что Тутберидзе находится в Москве, стала фотография Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Источник фото: личные социальные сети

Она опубликовала фотографию из «Хрустального». «Как и обещала, побывала на тренировке группы Этери Тутберидзе», — подписала она снимок.



Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.