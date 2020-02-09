«Украли победу»: американец Джонс победил Рейеса в поединке за титул UFC

Неоднозначным решением судей закончился поединок американских спортсменов Джона Джонса и Доминика Рейеса. Победу на турнире UFC 247 одержал первый, защитив свой титул. Такой исход боя назвали проплаченным.

Соперники сражались в полутяжелой весовой категории в Хьюстоне. Бой продлился пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Джонсу. Но Рейес нанес меньше ударов только в двух последних раундах. Зрителям исход боя не понравится и они начали гудеть во время объявления чемпиона.

«Считаю, что я выиграл первые три раунда. Он попер на меня в четвертом и пятом, проводил тейкдауны, но я сразу поднимался. Не думал, что они станут большим фактором», — приводит РИА «Новости» заявление Рейеса после боя.

Позже стали появляться гневные комментарии в Сети. Многие начали говорить, что решение судей было проплаченно.

«Если честно, пребываю в легком шоке. Не понимаю, как работают судьи. Рейес должен побеждать единогласным решением, в крайнем случае — раздельным», — сказал в своем видеообращении российский боец Александр Шлеменко.

«Вау, UFC, ты не можешь быть таким коррумпированным! Джон Джонс НЕ выиграл этот бой. Рейерс выиграл три раунда против двух и с этим не поспоришь! ЖЕСТЬ! Вы украли победу у человека, который заработал ее. Ужасно!», — поделился своими эмоциями бывший боец Джейми Варнер.

В любом случае теперь у Джонса в активе 14 побед в титульных боях в UFC. Это является рекордом организации.