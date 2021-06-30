Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что на Евро-2020 на российского болельщика напали украинские фанаты.

«Украинцы, как всегда, показали свою дурь. Страшно, когда нормальные люди, а среди фанатов на Украине есть такие, сначала обнимаются с россиянами и даже связывают флаги вместе, а потом какие-то упыри и нацики начинают зверски бить и рвать футболки», — заметил экс-парламентарий.

Он обратил внимание на то, что россияне в соцсетях радуются за выход Украины в ¼ финала после победы над шведами, в то время как украинцы нелестно высказываются в адрес сборной РФ.

«В спорте должна отсутствовать политика и все должны быть на равных условиях», — подчеркнул собеседник издания.