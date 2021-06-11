Украинцам раздадут бесплатное пиво за голы в ворота сборной России

Организаторы футбольной фан-зоны во Львове собираются бесплатно наливать по сто бокалов пива за каждый мяч бельгийцев в ворота сборной России на Евро-2020.

Соответствующее сообщение опубликовано в Instagram-аккаунте мероприятия.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Первая игра состоится уже этим вечером. На стадионе «Олимпико» в Риме встретятся команды Италии и Турции. Начало в 22:00 по московскому времени.

В субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге болельщики будут следить за игрой России и Бельгии. Российские футболисты уже прибыли в Северную столицу. В самый последней момент в составе команды произошли изменения. Из-за положительного теста на коронавирус полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой не сможет участвовать в Евро-2020. Его место в сборной занял защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.

По словам главного тренера российской команды Станислава Черчесова, у остальных спортсменов COVID-19 не обнаружен.