Украинского футболиста заподозрили в употреблении допинга

По данным издания, после очередного тура группового этапа Лиги Европы допинг-проба футболиста оказалось положительной. Беседина отстранили от игр на целый месяц, пока все обстоятельства не будут выяснены. Уточняется, что в нынешнем сезоне форвард отыграл 23 матча, забил восемь мячей и отметился одной результативной передачей.