Спорт 31 марта 2023, 10:17 Украинским спортсменам запретили выступать с российскими перед Олимпиадой в Париже Правительство запретило украинским атлетам идти на отбор Олимпиады-2024 с российскими РИА «Новости»

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Правительство Украины утвердило запрет своим атлетам выступать на отборочных соревнованиях Олимпиады 2024 года вместе с российскими спортсменами, несмотря на их нейтральный флаг. Министр кабмина, член исполкома Национального олимпийского комитета Олег Немчинов заявил об этом в эфире всеукраинского телемарафона, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня на заседании правительства одобрено протокольное решение. <…> Мы принимаем участие только в отборочных соревнованиях, где нет россиян», — объявил он.

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Его коллега, министр молодежи и спорта, глава НОК Украины Вадим Гутцайт, предложил ввести ограничение после того, как Международный олимпийский комитет рекомендовал пускать спортсменов из России и Белоруссии на международные турниры под нейтральным флагом. За нарушение запрета федерации, которые представляют украинские спортсмены, лишат статуса национальных.

Летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. Решение об участии российских и белорусских спортсменов примут за год до их проведения. Министр спорт Польши Камиль Бортничук предупредил о бойкоте соревнований в случае положительного исхода.