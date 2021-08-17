Украинский журналист предположил, что Дзюба сам оказался от членства в сборной

Украинский журналист Артем Франков поделился мнением о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба самостоятельно отказался от вызова в сборную России по футболу. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Дзюба не потащил на себе сборную, подвиг на Евро не совершил. Публике же не объяснишь, что он был эффективен в единоборствах на втором этаже, публика понимает только голы и голевые передачи. Я даже не исключаю, что Дзюба сам попросил: „Хватит меня дергать, дайте я за клуб спокойно поиграю“», — передала слова журналиста «Газета.ru».