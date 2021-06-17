Украинский журналист объяснил победу РФ над Финляндией на Евро-2020 встречей президентов

Россия обыграла Финляндию на чемпионате Европы по футболу — 2020 только благодаря прошедшему в Женеве саммиту РФ и США. Такое заявление озвучил в своем Telegram-канале киевский журналист Андрей Манчук.

Он не сомневается, что «Газпром» заплатил финнам за поражение, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня прошла успешно.

«А финны уже давно не те — не зигуют, как при маршале Маннергейме. Хотя, с другой стороны, гол забил кубанский украинец Миранчук. То есть эту зраду можно записать в полновесную перемогу», — заявил Манчук.

После победы российской сборной киевский журналист поинтересовался у соотечественников, нужно ли объявлять государственный траур.

Матч Россия — Финляндия прошел 16 июня в Санкт-Петербурге. Отечественная сборная победила со счетом 1:0. Полузащитник Алексей Миранчук забил гол на 45-й минуте. Тренер Ролан Гусев обратил внимание, что преимущество в счете минимальное, но финны считаются непростым соперником. А бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой посчитал победу РФ неслучайной: мастерство и класс российских футболистов выше.

Украина 13 июня проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3, напомнило «Утро.ру». Футболисты встретятся с Северной Македонией 17-го числа.