Украинский волейболист Пашицкий получит российское гражданство

Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий объявил, что получит российский паспорт, этот вопрос он назвал решенным. Такое заявление он сделал после того, как стало известно о его переходе в «Зенит».

«Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать», — рассказал Пашицкий ТАСС.

Волейболист выразил готовность выступать за сборную России, если поступит вызов.

Последние четыре сезона Пашицкий выступал за кемеровский «Кузбасс» и в составе этой команды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. До этого он играл за эстонские, польские и французские клубы.

Сообщения о переходе Пашицкого в «Зенит» появились на прошлой неделе. В понедельник об этом было объявлено официально на сайте клуба. Волейболист назвал новый клуб молодым, но с большими амбициями. По словам спортсмена, ему нравится играть в условиях конкуренции.

Дмитрию Пашицкому 32 года. Он родился в Киеве, но потом переехал в Ригу, где и стал заниматься волейболом.