Украинский волейболист Пашицкий получит российское гражданство
«Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать», — рассказал Пашицкий ТАСС.
Волейболист выразил готовность выступать за сборную России, если поступит вызов.
Последние четыре сезона Пашицкий выступал за кемеровский «Кузбасс» и в составе этой команды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. До этого он играл за эстонские, польские и французские клубы.
Сообщения о переходе Пашицкого в «Зенит» появились на прошлой неделе. В понедельник об этом было объявлено официально на сайте клуба. Волейболист назвал новый клуб молодым, но с большими амбициями. По словам спортсмена, ему нравится играть в условиях конкуренции.
Дмитрию Пашицкому 32 года. Он родился в Киеве, но потом переехал в Ригу, где и стал заниматься волейболом.