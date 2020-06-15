    15 июня 2020, 11:15

    Украинский волейболист Пашицкий получит российское гражданство

    Юлия Булыгина

    Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий объявил, что получит российский паспорт, этот вопрос он назвал решенным. Такое заявление он сделал после того, как стало известно о его переходе в «Зенит».

    «Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать», — рассказал Пашицкий ТАСС.

    Волейболист выразил готовность выступать за сборную России, если поступит вызов.

    Последние четыре сезона Пашицкий выступал за кемеровский «Кузбасс» и в составе этой команды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. До этого он играл за эстонские, польские и французские клубы.

    Сообщения о переходе Пашицкого в «Зенит» появились на прошлой неделе. В понедельник об этом было объявлено официально на сайте клуба. Волейболист назвал новый клуб молодым, но с большими амбициями. По словам спортсмена, ему нравится играть в условиях конкуренции.

    Дмитрию Пашицкому 32 года. Он родился в Киеве, но потом переехал в Ригу, где и стал заниматься волейболом.